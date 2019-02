Assad: reken maar niet op VS voor bescherming

De Syrische leider Bashar al-Assad heeft gewaarschuwd dat de Verenigde Staten geen betrouwbare beschermheer zijn. „We zeggen tegen de groepen die rekenen op de Amerikanen: zij zullen jullie niet beschermen”, zei Assad tijdens een toespraak die op televisie is uitgezonden.

De dictator had het vermoedelijk tegen de Koerdische strijders die nauw samenwerken met de VS, al noemde hij die Volksbeschermingseenheden (YPG) niet bij naam. „Niemand zal jullie beschermen, behalve jullie staat”, aldus Assad.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in december aan dat hij zijn troepen terugtrekt uit Syrië. De Koerden zijn de belangrijkste lokale Amerikaanse partners in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat, die in Syrië bijna geen grondgebied meer over heeft.

De Koerden hebben in Syrië grote gebieden in handen. Het is onduidelijk wat daarmee gaat gebeuren na het vertrek van de Amerikanen. Buurland Turkije ziet de YPG als een verlengstuk van de PKK en een gevaar voor de nationale veiligheid.