Assad bij bondgenoot in Teheran

De Syrische president Bashal al-Assad heeft voor het eerst sinds de burgeroorlog in 2011 uitbrak in het openbaar een bezoek aan bondgenoot Iran gebracht. Iraanse media berichtten over een bijeenkomst maandag met ayatollah Ali Khamenei, de leider van de sjiitische geestelijkheid die Iran regeert. Khamenei zei dat zijn land trots en vereerd is Syrië te steunen.

Iran is een belangrijke steunpilaar van het regime van Assad dat stoelt op een religieuze minderheid met wortels in de sjiitische islam. Iran steunt Assad in de strijd tegen soennitische rebellen, van wie de meesten jihadisten zijn. Iran heeft ook de sjiitische beweging in Libanon, de Hezbollah, gesteund en aangemoedigd deel te nemen aan de oorlog in Syrië. De strijders van Hezbollah hebben volgens waarnemers in de voorhoede gevochten, toen Assads eigen leger dreigde in te stortten.

Khamenei zei dat in Syrië een belangrijke overwinning is behaald en waarschuwde tegen „de plannen van de VS en hun regionale huurlingen”.