Asiel voor gezin Chinese ex-Interpolchef

De echtgenote en twee kinderen van ex-Interpolchef Meng Hongwei hebben politiek asiel gekregen in Frankrijk. Dat gebeurde begin mei, maakte hun raadsman Emmanuel Marsigny bekend.

Meng, destijds de chef van de internationale politie-organisatie, verdween in september vorig jaar. Dat gebeurde nadat hij naar China was gereisd vanuit Frankrijk, waar Interpol is gevestigd. Later bleek dat Meng was opgepakt in zijn vaderland.

De autoriteiten in China maakten deze maand bekend dat Meng wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Hij zou zich daar schuldig aan hebben gemaakt terwijl hij topfuncties bekleedde bij de Chinese kustwacht en het ministerie van Openbare Veiligheid.

Zijn echtgenote Grace Meng heeft tegen Franse media gezegd te vrezen voor haar veiligheid en die van haar kinderen. Ze zou onder meer „vreemde telefoontjes” hebben gekregen en zijn gevolgd. Ook zou het Chinese consulaat hebben gemeld dat een brief van haar man klaarlag. Die moest ze wel persoonlijk komen ophalen.