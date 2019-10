Artsen Zonder Grenzen stopt werk Noord-Syrië

Artsen zonder Grenzen (AzG) schort de activiteiten in Noordoost-Syrië op, omdat de veiligheid van het personeel niet meer kan worden gewaarborgd. Alle internationale medewerkers worden daarom geëvacueerd, zegt de organisatie.

Het is volgens AzG momenteel te onveilig om medische en humanitaire hulp in het gebied te verlenen. De situatie verandert te snel en is daardoor erg onvoorspelbaar. De hulpverleners worden geëvacueerd uit projecten in Ain Issa, al-Hawl, Tal Abyad, Tal Tamer, Tal Kocher, Kobane (Ain al-Arab) en Raqqa.

„Deze moeilijke beslissing komt op een moment dat hulp aan burgers in deze regio hard nodig is. Artsen zonder Grenzen blijft zoeken naar mogelijkheden om hulp te kunnen verlenen”, aldus AzG.

„Dit is een extreem moeilijke beslissing geweest, maar wij kunnen niet werken zonder veiligheidsgaranties. Daarom schorten we onze activiteiten op en halen we onze internationale collega’s uit het land”, zegt Robert Onus van AzG.