Artsen zonder Grenzen sluit aangevallen kraamkliniek Afghanistan

Artsen zonder Grenzen (AzG) sluit de kraamkliniek in de Afghaanse hoofdstad Kabul na de bloedige aanval van midden mei. De kans is te groot dat er opnieuw een aanslag wordt gepleegd op deze kliniek als deze weer opengaat, laat de organisatie weten over het „pijnlijke”, maar „noodzakelijke” besluit.

Volgens AzG heeft het sluiten van de kliniek gevolgen voor de meer dan één miljoen mensen in het gebied, het merendeel Hazara’s, die op de vlucht zijn voor tientallen jaren durend geweld.

Tijdens de aanval in mei stierven zestien Afghaanse moeders, twee kinderen, een Afghaanse vroedvrouw van AzG en nog zes andere mensen die in de kliniek waren. De aanval is nooit opgeëist. Wel is duidelijk dat de moeders, baby’s en het medisch personeel in de kraamkliniek het doelwit waren, aldus AzG.

Met bijna 16.000 bevallingen in 2019 was de kraamkliniek een van de grootste moeder-en-kindprojecten van de organisatie wereldwijd. De hulporganisatie onderzoekt of zij plaatselijke initiatieven voor medische zorg kan ondersteunen. Artsen zonder Grenzen verloor in Afghanistan de afgelopen zestien jaar meer dan zeventig patiënten en medewerkers door aanvallen.