Artsen vereerd door naam van baby Britse premier Boris Johnson

Twee Britse artsen noemen het een eer dat de Britse premier Boris Johnson zijn pasgeboren zoon ook naar hen heeft vernoemd. De specialisten behandelden Johnson voor zijn corona-infectie, waarbij enkele dagen ook intensieve zorg nodig was.

De baby van Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds kreeg de namen Wilfred Lawrie Nicholas. Het is deels een eerbetoon aan twee van de intensivecare-artsen die volgens het koppel de Britse leider het leven hebben gered toen hij worstelde met Covid-19. „We zijn vereerd”, aldus Nick Price en Nick Hart van het ziekenhuis in Londen waar Johnson vorige maand lag.

Het is voor de 55-jarige Johnson niet de eerste keer dat hij vader is geworden. Hij heeft al vier kinderen met zijn ex-vrouw, Marina Wheeler. Het is onduidelijk of de premier nog meer kinderen heeft met andere vrouwen.