Artsen: testresultaten Navalni wijzen op vergiftiging

Medisch onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd. Dat hebben artsen van het ziekenhuis in Berlijn waar Navalni is opgenomen maandag gezegd.

De artsen zeggen nog niet te weten om welke specifieke stof het gaat, maar hebben aanwijzingen dat Navalni is vergiftigd met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers, een medicijn dat de gevolgen van bepaalde vormen van dementie kan afremmen. Volgens het ziekenhuis is Navalni ernstig ziek, maar verkeert hij niet in acuut levensgevaar. Hoe de ziekte verder verloopt is onzeker, en het kan niet worden uitgesloten dat er op langere termijn gevolgen zijn voor Navalni’s zenuwstelsel.

De opposant van president Poetin werd donderdag ziek, zaterdag werd hij naar Berlijn gebracht. Zijn medestanders spraken meteen van vergiftiging, artsen in een ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een stofwisselingskwaal. In een reactie op de bevindingen van het Berlijnse ziekenhuis zeiden gezondheidsautoriteiten in Omsk dat bij Navalni geen sporen van cholinesteraseremmers zijn aangetroffen. Navalni is tijdens zijn verblijf in het Russische ziekenhuis getest op een grote hoeveelheid stoffen. Op de stof die waarschijnlijk in Berlijn is gevonden testte hij negatief, staat in een verklaring die maandag is uitgegeven

De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep Rusland maandag dringend op om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Dat onderzoek moet aan het licht brengen wie verantwoordelijk is voor de vermeende vergiftiging van Navalni, zodat deze daarvan verantwoording kunnen afleggen, aldus Merkel in een verklaring die ze samen met minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas aflegde.