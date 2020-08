Artsen: testresultaten Navalni wijzen op vergiftiging

Medisch onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd. Dat hebben artsen van het ziekenhuis in Berlijn waar Navalni is opgenomen maandag gezegd.

De artsen zeggen nog niet te weten om welke specifieke stof het gaat, maar hebben aanwijzingen dat Navalni is vergiftigd met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers, een medicijn dat de gevolgen van bepaalde vormen van dementie kan afremmen. Volgens het ziekenhuis is Navalni ernstig ziek, maar verkeert hij niet in acuut levensgevaar. Hoe de ziekte verder verloopt is onzeker, en het kan niet worden uitgesloten dat er op langere termijn gevolgen zijn voor Navalni’s zenuwstelsel.

De opposant van president Poetin werd donderdag ziek, zaterdag werd hij naar Berlijn gebracht. Zijn medestanders spraken meteen van vergiftiging, artsen in een ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een stofwisselingskwaal.

Duitsland eiste maandag nogmaals dat Rusland volledige openheid geeft over wat er met Navalni gebeurd is. „De verdenking is dat iemand Navalni ernstig heeft vergiftigd”, zei de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel.