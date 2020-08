Artsen: testresultaten Navalni wijzen op vergiftiging

Medisch onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd. Dat hebben artsen van het ziekenhuis in Berlijn waar Navalni is opgenomen maandag gezegd.

Volgens het ziekenhuis is Navalni ernstig ziek, maar verkeert hij niet in acuut levensgevaar. Hoe de ziekte verder verloopt is onzeker, en het kan niet worden uitgesloten dat er op langere termijn gevolgen zijn voor Navalni’s zenuwstelsel.

De opposant van president Poetin werd donderdag ziek, zaterdag werd hij naar Berlijn gebracht. Zijn medestanders spraken meteen van vergiftiging, artsen in een ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een stofwisselingskwaal.