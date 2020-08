Artsen in Omsk zeggen Navalni’s leven te hebben gered

De artsen in de Siberische stad Omsk die als eersten de Russische corruptiebestrijder en politicus Aleksej Navalni hebben behandeld, zeggen dat ze zijn leven hebben gered. Navalni werd donderdag in een vliegtuig op weg naar Moskou plotseling ernstig ziek en verloor het bewustzijn. Volgens familie en medewerkers van Navalni is hij vergiftigd. Navalni is na twee dagen in het ziekenhuis in Omsk naar Berlijn gevlogen voor verdere behandeling.

Hij ligt nu in het academische Charité-ziekenhuis. De artsen in Omsk stellen dat het Berlijnse hospitaal hen heeft bedankt en beloofd ze op de hoogte te houden van de toestand van de 44-jarige Navalni, een fel criticus van president Poetin en van machtige bestuurders en magnaten.