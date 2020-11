Artsen en klokkenluider in coronateam Biden

Aanstaand president Joe Biden heeft maandag bekendgemaakt wie plaatsneemt in zijn twaalfkoppige team van deskundigen dat aanbevelingen gaat doen om het coronavirus onder controle te krijgen. Onder hen is Rick Bright, een klokkenluider die werd ontslagen na kritiek op het coronabeleid van de regering-Trump.

Bright waarschuwde in mei voor de „zwaarste winter in de moderne geschiedenis” van de VS als de regering haar aanpak van het virus niet zou bijstellen. De leiding van het team is in handen van de artsen David Kessler, Vivek Murthy en Marcella Nunez-Smith. Een ander lid van het team is Luciana Borio, een expert op het gebied van noodsituaties op het vlak van volksgezondheid.

Het team moet de weg effenen voor een steviger federaal beleid als Biden het stokje in januari overneemt van president Trump. Het gaat onder meer adviseren over hoe om te gaan met toenemende infectiegraden, zeker stellen dat vaccins veilig en effectief zijn, en dat ze eerlijk worden verdeeld.

„De coronaviruspandemie het hoofd bieden is een van de belangrijkste gevechten van onze regering, en ik zal worden geïnformeerd door de wetenschap en experts”, aldus Biden. Trump sloeg advies van wetenschappers vaak in de wind.

Het aantal coronabesmettingen en -doden in de VS blijft toenemen. Er sterven meer dan duizend mensen per dag aan Covid-19. Trump heeft de verkiezingen volgens sommige waarnemers mede verloren doordat zijn regering gebrekkig heeft gereageerd op de coronapandemie. Biden heeft gedurende de campagne forse kritiek geleverd op de corona-aanpak van Trump en co.

De chef van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zei maandag uit te kijken naar de samenwerking met Bidens regering. Trump kondigde eerder aan de banden met de organisatie te verbreken. De wereld moet zich verenigen in de strijd voor mondiale gezondheid, aldus Tedros.