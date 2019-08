Artsen Congo opgepakt om aanval op ziekenhuis

Congo heeft drie artsen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij een aanval op een ziekenhuis die een epidemioloog van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het leven kostte. De openbaar aanklager van het land, dat al een jaar wordt geteisterd door een ebola-uitbraak, heeft dat bekendgemaakt.

WHO-arts Richard Mouzoko uit Kameroen kwam in april om het leven in de stad Butembo, waar ebola om zich heen heeft gegrepen. Gewapende strijders die betrokken waren bij de aanval, hebben tijdens hun verhoor gezegd dat artsen van het ziekenhuis de aanslag hadden gecoördineerd. Daarop zijn er drie aangehouden en is er nog een voortvluchtig.

De lokale tak van de Congolese doktersraad reageert verontwaardigd op de arrestaties. Die vindt dat de artsen zo snel mogelijk op borgtocht moeten worden vrijgelaten omdat anders de medische hulp in de regio in het geding komt.

De bestrijding van de dodelijke ziekte in Congo wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van gewapende milities in het gebied die geregeld aanslagen plegen. Het is niet bekend wat het mogelijke motief is geweest van de verdachte artsen.