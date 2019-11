Arts zonder diploma zaait dood en verderf

Een 48-jarige vrouw heeft in Duitsland enkele jaren als arts-assistent gewerkt terwijl ze helemaal geen opleiding of diploma had. Volgens justitie overleden vier mensen door fouten die de vrouw maakte bij toediening van een narcose. Acht anderen liepen letsel op.

De vrouw wist met vervalste documenten in 2015 aan de slag te gaan in een ziekenhuis in de plaats Fritzlar. Vorig jaar werd aanvankelijk alleen het bedrog ontdekt. Toen onderzoekers verder keken, en onder andere huiszoeking deden, kwamen de fatale fouten van de vrouw boven water.

De vrouw zit sinds dinsdag vast op beschuldiging van onder andere doodslag en misbruik van titels. Onderzocht wordt of de artsen met wie de vrouw werkte hun plicht hebben verzaakt door haar ondanks de fouten door te laten werken. Ook wordt bekeken of er meer slachtoffers zijn gevallen.