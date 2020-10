Arts Witte Huis: Trump al ruim 24 uur zonder symptomen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al ruim 24 uur geen symptomen meer vertoond van besmetting met het coronavirus. Ook is de president inmiddels al meer dan vier dagen koortsvrij, maakte zijn arts Sean Conley bekend.

Trump bracht vanwege zijn coronabesmetting enkele dagen door in het ziekenhuis, maar is sinds maandag terug in het Witte Huis. „De president zei vanochtend: ik voel me geweldig”, staat in een door het Witte Huis verspreide verklaring.

De president is ook alweer volop actief op Twitter. Hij maakte daar duidelijk op 15 oktober te willen debatteren met zijn Democratische rivaal Joe Biden, al is het nog onduidelijk of zijn gezondheidstoestand dat toelaat.

Conley liet zich zaterdag ook al positief uit over de gezondheidstoestand van Trump, die het volgens hem erg goed deed. Daarop zag de stafchef van het Witte Huis Mark Meadows zich genoodzaakt dat beeld te nuanceren. Hij vertelde de pers dat de toestand van de president wel degelijk „zeer zorgelijk” was geweest.

De coronabesmetting komt voor Trump op een ongelukkig moment. De presidentsverkiezingen zijn over minder dan een maand en hij was volop campagne aan het voeren.