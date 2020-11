Arts van Roemeens rampziekenhuis gevierd als held

De arts die zware brandwonden opliep door een brand zaterdag in een Roemeens ziekenhuis, waardoor tien coronapatiënten de dood vonden, wordt in zijn land gevierd als een held. De medicus zette zijn leven op het spel om mensen van de afdeling intensive care te redden.

Zes patiënten overleefden de vlammenzee uiteindelijk. „Ik uit mijn respect voor de heroïsche arts die moed en de wil om zichzelf op te offeren liet zien om patiënten te redden”, zei de Roemeense premier Ludovic Orban zondag.

De tien mensen die omkwamen lagen aan de beademing in het ziekenhuis in Piatra Neamt. Het gaat om zeven mannen en drie vrouwen tussen de 67 en 86 jaar, aldus het ziekenhuis.

De Roemeense arts Catalin Denciu is inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis in België. Hij heeft tweede- en derdegraads brandwonden over 40 procent van zijn lichaam en wordt behandeld in een militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek dat is gespecialiseerd in brandwonden.