Arts: Trump testte meerdere dagen negatief op coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump is meerdere dagen achtereen negatief getest op het coronavirus. Dat heeft de arts van het Witte Huis, Sean Conley, gezegd kort nadat Trump naar Florida is afgereisd voor een verkiezingsbijeenkomst.

Conley meldde zaterdagavond al dat de president zaterdag een coronatest kreeg waaruit bleek dat hij niet langer een „overdrachtsrisico voor anderen” vormt. Trump verliet een week geleden het ziekenhuis na zijn besmetting.

Trump houdt omstreeks 01.00 uur (Nederlandse tijd) een verkiezingsbijeenkomst op een vliegveld nabij Orlando in de staat Florida. Dat wordt de eerste rally sinds Trump getroffen werd door Covid-19. De president won Florida bij de verkiezingen in 2016 met een verschil van 1,2 procent, maar hij staat in de peilingen nu ongeveer 4 procent achter op zijn Democratische rivaal Joe Biden.