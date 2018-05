Arts Trump: President schreef doktersverklaring zelf

De voormalig huisarts van president Trump, Harold Bornstein, heeft gezegd dat de brief over de „uitmuntende gezondheid” van de toenmalige presidentskandidaat, door Trump zelf was gedicteerd. Dat meldde CNN woensdag.

Die brief roemde het „uithoudingsvermogen” van Trump, een punt waarop hij zijn rivaal Clinton juist aanviel. De brief voorspelde dat Trump de „gezondste president ooit” zou kunnen worden.

Toen Bornstein later onthulde dat Trump haargroeimiddel gebruikte, verloor hij het vertrouwen van de president.