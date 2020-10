Arts hekelt „theatraal” autoritje Trump

Een arts van het ziekenhuis waar Donald Trump wordt behandeld is kritisch over het autoritje dat de Amerikaanse president zondag maakte. James P. Phillips spreekt van een „verbazingwekkende onverantwoordelijkheid”, waarbij inzittenden in gevaar werden gebracht voor „politiek theater”.

Covidpatiënt Trump reed zondagmiddag (lokale tijd) bij het Walter Reed-ziekenhuis langs aanhangers. Hij zwaaide met een mondkapje op vanachter het autoraam naar buiten. Phillips wijst op het risico van besmetting in het voertuig, waarin minstens twee andere mensen zaten. Trump sprak zelf van een verrassingsbezoek aan „de patriotten die op straat zijn".

Iedereen in het voertuig gedurende dat „volledig onnodige ritje” moet nu veertien dagen in quarantaine, schrijft de arts. „Ze kunnen ziek worden. Ze zouden kunnen sterven. In opdracht van Trump moeten ze hun leven riskeren voor theater. Het is gestoord."

Volgens de richtlijnen moeten patiënten met Covid-19 alleen worden vervoerd als daar een medische noodzaak voor is. Trump werd vrijdag in het ziekenhuis bij Washington opgenomen nadat hij positief op het coronavirus was getest. Volgens zijn artsen is hij aan de beterende hand en mag hij het ziekenhuis mogelijk maandag verlaten.