Arts doodgestoken in praktijk Duitsland

De politie heeft een verdachte opgepakt na een dodelijke steekpartij in een artsenpraktijk in het zuiden van Duitsland. Daar kwam een arts om het leven. Een medewerkster raakte ernstig gewond, meldt de politie in Offenburg (Baden-Württemberg).

De politie lanceerde na het incident een klopjacht om de dader op te sporen. Er werden onder meer een politiehelikopter en hondeneenheid ingezet. Agenten konden na ruim een uur een verdachte aanhouden. De politie heeft niets bekendgemaakt over de identiteit van de man of het mogelijke motief voor de steekpartij.