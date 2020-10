Arts Donald Trump komt om 17.00 uur met update

De arts van Donald Trump zal om 17.00 uur Nederlandse tijd met een update komen over de gezondheidstoestand van de Amerikaanse president. Dat doet hij vanuit het Walter Reed-ziekenhuis waar Trump vrijdag is opgenomen nadat hij positief is getest op het coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis zaterdag meegedeeld.

Trump maakte vrijdagmorgen bekend dat hij en zijn vrouw Melania besmet zijn met het coronavirus. In eerste instantie zei hij dat het goed met hem ging, maar in de loop van de dag verslechterde zijn situatie. Hij werd „uit voorzorg” overgebracht naar het militaire hospitaal Walter Reed in Bethesda, vlakbij de hoofdstad Washington.

Op onder meer CNN was te zien hoe Trump vrijdag op eigen kracht in de presidentiële helikopter stapte, die hem naar het ziekenhuis bracht. De media die hem stonden op te wachten sprak hij niet toe. Wel publiceerde hij kort na aankomst in het ziekenhuis een korte videoboodschap waarin hij aangaf dat het goed met hem ging.

Een aantal uur later verstuurde Trump nog een Twitter-bericht met de tekst: „Het gaat goed, denk ik! Bedankt allemaal. Liefs.” Dat was zaterdagochtend vroeg in Nederland. Sindsdien is er radiostilte over de toestand van Trump, die doorgaans heel actief is op Twitter.