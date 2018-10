Arts die baby roofde schuldig zonder straf

Een 85-jarige voormalige Spaanse arts is schuldig bevonden aan het stelen van een baby in 1969, wederrechtelijke vrijheidsberoving en aan valsheid in geschrifte. Maar door verjaring van de strafzaak volgt geen straf, zo bepaalde een Spaans gerechtshof maandag.

De bejaarde ex-gynaecoloog Eduardo Vela is hiermee de eerste die in Spanje schuldig wordt geoordeeld in talrijke zaken die in Spanje ‘de babyroof’ wordt genoemd, aldus Spaanse media. Tijdens het regime van Francisco Franco (1939-1975) zouden mogelijk 30.000 baby’s na hun geboorte bij de moeder zijn weggehaald omdat die niet geschikt zou zijn ze groot te brengen. Een aantal moeders zou om politieke redenen van de baby zijn beroofd.

In deze specifiek zaak werd door het geknoei van Vela de vrouw die destijds de baby adopteerde, op papier de natuurlijke moeder. De baby is opgegroeid als Inés Madrigal en kaartte de zaak in 2012 bij justitie aan. Vela bestrijdt alle beschuldigingen.