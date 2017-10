Arrestatieverzoek ex-premier Thailand

Thailand heeft een internationaal arrestatieverzoek bij Interpol ingediend voor de vroegere premier Yingluck Shinawatra. Die werd vorige week door het Thaise hooggerechtshof bij verstek veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Ze werd schuldig verklaard aan plichtsverzuim, in verband met een omstreden subsidieprogramma voor rijstboeren dat de Thaise schatkist miljarden heeft gekost. De vijftigjarige ex-minister-president vertrok voor het vonnis uit haar land.

Volgens Thaise autoriteiten autoriteiten was ze naar Dubai gevlucht maar dat liet weten dat ze was doorgereisd naar Groot-Brittanniƫ. Het Amerikaanse CNN meldde vorige week dat Yingluck in Londen politiek asiel had aangevraagd.

Alle landen worden nu opgeroepen Yingluck te arresteren als zij wordt aangetroffen.