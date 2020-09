Arrestaties wegens dodelijke gasexplosie in Bangladesh

In Bangladesh zijn acht verdachten gearresteerd in verband met de dodelijke gasexplosie in een moskee in een zuidelijke voorstad van Dhaka eerder deze maand. Het gaat om vier ingenieurs en vier andere werknemers van het staatsgasbedrijf. Hun is nalatigheid ten laste gelegd, zei een politiefunctionaris zaterdag.

De ontploffing op 4 september kostte 33 personen het leven. Onder hen de imam en de muezzin, die de gelovigen oproept tot het gebed. De technische recherche stelde later vast dat door een lek in een buis gas zich heeft opgehoopt in het islamitische gebedshuis. Een elektrische vonk zou vervolgens tot de ramp kunnen hebben geleid.