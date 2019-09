Arrestaties voor verboden betoging Brussel

De Belgische politie heeft in Brussel een extreemrechtse ‘Mars op Brussel’ gestopt door preventief tussen de veertig en vijftig manifestanten te arresteren. De meesten zijn opgepakt bij stations en bij het Spanjeplein in het centrum waar de ‘mars’ had moeten beginnen. Volgens de politie bleken veel arrestanten bekend door eerdere gewelddadige vergrijpen en zouden ze uit zijn geweest op rellen.

Burgemeester Philippe Close had de betoging uitdrukkelijk verboden, maar in sociale media werd opgeroepen toch te komen demonstreren, onder meer tegen de uitsluiting van het rechts-nationalistische Vlaams Belang bij de vorming van een Vlaamse regioregering, meldden Belgische media. Voorzitter Tom Van Grieken van het Vlaams Belang beklemtoonde dat zijn partij niets met deze beraamde manifestatie te maken heeft. De organisatoren zouden banden hebben met de ultrarechtse ‘Bloed Bodem, Eer en Trouw’.