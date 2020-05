Arrestaties voor debat over omstreden wet Hongkong

De politie in Hongkong heeft zeker zestien mensen opgepakt in de aanloop naar een debat over een omstreden wetsvoorstel over het Chinese volkslied. Er was rekening gehouden met grootschalige protesten, maar die lijken volgens plaatselijke media vooralsnog uit te blijven.

De nieuwe wet die wordt behandeld in het parlement van de metropool, zou het strafbaar maken om het Chinese volkslied te beledigen. Overtredingen kunnen dan worden bestraft met een gevangenisstraf van drie jaar. Critici klagen dat de vrijheid van meningsuiting zo aan banden wordt gelegd. De lokale overheid noemt die kritiek overdreven.

De autoriteiten nemen woensdag het zekere voor het onzekere. De oproerpolitie is massaal aanwezig bij het parlement, dat vorig jaar nog is geplunderd door demonstranten die zich boos maakten over een ander wetsvoorstel. Dat maakte het mogelijk om verdachten uit te leveren aan China. Dat voorstel is later ingetrokken vanwege de protesten.

„Je ziet dat er politie staat op iedere straathoek. Het is net alsof de staat van beleg is afgekondigd”, zei een activiste, die kort daarvoor door de politie was gecontroleerd. „Als je op straat loopt, kan je aannemen dat je wordt gecheckt en dat je tas wordt doorzocht.”

De relatie met China ligt in Hongkong gevoelig. Die voormalige Britse kolonie maakt sinds 1997 weer deel uit van de communistische Volksrepubliek, maar heeft nog wel een eigen rechtssysteem en meer vrijheden dan andere delen van het land. Activisten vrezen dat Peking morrelt aan die speciale status, die tot 2047 gegarandeerd zou zijn.