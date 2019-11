Arrestaties rond protest Gele Hesjes in Parijs

De politie in Parijs heeft in verband met de protesten van Gele Hesjes tot zaterdagochtend 10.00 uur al zestien mensen opgepakt. Het hoofdbureau van politie maakte ook bekend dat zo’n duizend mensen preventief zijn gecontroleerd, aldus de zender France Info. Duizenden mensen worden in de Franse hoofdstad verwacht voor demonstraties op de eerste verjaardag van wat de gelehesjesbeweging wordt genoemd.

De Boulevard Périphérique werd korte tijd geblokkeerd. De autoriteiten hebben voor verscheidene plekken in de stad, waaronder de Champs-Elysées, demonstratieverboden afgekondigd.

De gelehesjesbeweging, die niet centraal wordt geleid, is ontstaan tegen de achtergrond van een groeiende onvrede onder de middenklasse die zich vooral buiten de steden achtergesteld of genegeerd voelt. De beweging heeft maandenlang honderdduizenden betogers op de been gebracht en blokkades opgericht.