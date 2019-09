Arrestaties op actiedag bij Heathrow

De Britse politie heeft twee mannen gearresteerd bij de Londense luchthaven Heathrow op de dag dat milieuactivisten het vliegverkeer willen verstoren door drones bij de luchthaven te laten vliegen. Volgens de luchthavenautoriteiten is er van verstoring geen sprake.

Milieuactivisten van de groep ‘Heathrow Pauze’ kondigden eind vorige maand aan het vliegverkeer in de war te zullen sturen door onbemande vliegtuigjes in afgesloten zones rond het vliegveld te laten vliegen. De groep wil de Britse regering onder druk zetten meer maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Donderdag pakte de politie al vijf mensen op die plannen zouden hebben om het vliegverkeer vrijdag te verstoren.

Een actievoerder verklaarde in een video dat de actiegroep last had van technische problemen en dat een meegenomen drone niet wilde vliegen. Hij kon niet vertellen wat de groep verder van plan is.