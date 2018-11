Arrestaties om vreugdevuur met model ramptoren

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over een video waarin een modelversie van ramptoren Grenfell Tower in brand wordt gestoken. De Britse politie heeft vijf mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid, berichten Britse media.

Door de brand in de Londense woontoren Grenfell Tower vielen vorig jaar ruim zeventig doden. Er ontstond grote commotie nadat op sociale media de beelden opdoken van de brandende modelversie van het woongebouw. Het model is onder meer voorzien van het opschrift ,,Grenfell Tower'' en papieren silhouetten van mensen in de ramen.

Te horen is hoe omstanders lachen terwijl de modeltoren in vlammen opgaat. Zij roepen volgens de BBC grappend ,,help me, help me'' en ,,spring uit het raam''. Aan het einde van het filmpje zegt iemand: ,,Dit is wat je krijgt als ze de huur niet betalen.''

Premier Theresa May reageerde boos op het voorval, dat ze respectloos en compleet onacceptabel noemde. Inmiddels hebben zich vijf mannen gemeld bij de politie. Zij worden verdacht van verstoring van de openbare orde.