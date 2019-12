De politie in Denemarken heeft woensdag meerdere arrestaties verricht vanwege voorbereidingen van een terroristische aanslag. Op diverse plekken in het land zijn locaties doorzocht, zegt de politie in een verklaring.

De aanslag zou uit jihadistische hoek komen. Waar die gepleegd zou worden, is niet bekend. De politie en de Deense inlichtingendienst geven aan het begin van de avond een persconferentie.