Arrestaties om martelingen in gevangenis Libië

Drie mannen zijn maandag opgepakt omdat ze in Libië migranten zouden hebben gemarteld in een detentiecentrum. Daardoor zouden ook gevangenen zijn omgekomen. De verdachten zijn twee Egyptenaren van 26 en 24 jaar oud en een man van 22 uit Guinee. Ze werken alle drie in het Libische detentiecentrum.

De drie worden ook verdacht van ontvoeringen. Italiaanse aanklagers gaven opdracht voor de arrestaties, omdat de drie mannen eerder in een Siciliaans migrantenregistratiecentrum gezeten zouden hebben.

Er zijn verschillende verklaringen verzameld van migranten die mishandeld zouden zijn door het drietal. „Ik ben meerdere malen geslagen. Op mijn lichaam zijn nog steeds littekens te zien als gevolg van de martelingen”, luidt een verklaring van een van de vermeende slachtoffers. Ook zouden vrouwen systematisch verkracht zijn en werden gevangenen verkocht aan mensensmokkelaars.

„Dit onderzoek bevestigt de onmenselijke levensomstandigheden in Libische detentiecentra”, zegt de hoofdaanklager. „Het is noodzakelijk om op te treden, ook op internationaal niveau.”