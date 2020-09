Arrestaties na steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

De Franse politie heeft twee arrestaties verricht na een aanval met een mes bij het voormalige kantoor van satirisch blad Charlie Hebdo. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. Aanklagers van de speciale antiterrorismeafdeling hebben een onderzoek ingesteld.

Een van de verdachten is opgepakt in de omgeving van de Place de la Bastille, een belangrijk plein in de Franse hoofdstad. Het is nog onduidelijk waar de tweede verdachte is gearresteerd. De autoriteiten spreken over vier slachtoffers, waarvan er twee in kritieke toestand verkeren.

„Ik was in mijn kantoor en hoorde geschreeuw op straat”, zei een getuige tegen de Franse radio. „Ik keek uit het raam en zag een vrouw liggen. Die had een klap in het gezicht gekregen met wat mogelijk een machete was.” Het is nog onduidelijk wat het motief was voor de aanval. De politie had inwoners van het 11e arrondissement van Parijs opgeroepen tijdelijk binnen te blijven.

Een bron binnen de politie meldde dat na de aanval een verdacht pakketje was gevonden, maar dat zou onschadelijk zijn geweest. Twee bronnen bevestigen dat ook een mes is gevonden. Een van de bronnen spreekt over een machete, de ander over een slagersmes.

Bij het tijdschrift Charlie Hebdo vielen in 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen. De twee daders, broers Chérif en Saïd Kouachi, kwamen later zelf om het leven. In Frankrijk worden momenteel vermeende handlangers berecht van het duo en een andere extremist.

Het Franse blad publiceerde vanwege het begin van dat proces opnieuw cartoons van de islamitische profeet Mohammed. Daarop dreigde terreurorganisatie Al-Qaeda naar verluidt met een nieuw bloedbad. Het huidige adres van de redactie van Charlie Hebdo wordt uit voorzorg geheim gehouden.