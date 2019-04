Arrestaties na spectaculaire overval Albanië

De politie in Albanië heeft vijf verdachten gearresteerd na de diefstal in Hollywood-stijl van enkele miljoenen euro’s op de startbaan van de luchthaven van Tirana.

De gewapende en gemaskerde bende drong op 9 april door tot de landingsbaan van het vliegveld van de Albanese hoofdstad Tirana en beroofde een geldtransport, dat op het punt stond te worden ingeladen op een vlucht van Austrian Airlines. Het geld was bestemd voor een bank in Wenen.

De politie heeft het gestolen bedrag niet bekendgemaakt, maar volgens lokale media zou het gaan om 6 tot 10 miljoen euro. De bende had het geld in minder dan vijf minuten buitgemaakt.

Alle verdachten zijn inwoners van Albanië en zijn aangeklaagd voor een gewapende overval en illegaal bezit van wapens, zei de politie. De meest recente arrestatie was in de nacht van maandag op dinsdag. De vier anderen, in de leeftijd van 25 tot 38 jaar, waren al eerder aangehouden.

Een van de verdachten, een bekende crimineel en de waarschijnlijke bendeleider, werd tijdens een achtervolging door de politie doodgeschoten. Volgens Albanese mediaberichten is een van de verdachten een islamist die theologie studeerde in Jemen en met de Taliban vocht in Afghanistan. Daar werd hij in 2006 door Amerikaanse troepen gearresteerd en naar Albanië gedeporteerd.