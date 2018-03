Arrestaties na moord op Slowaakse journalist

De Slowaakse politie heeft in verband met de moord op een onderzoeksjournalist en zijn vriendin twee Italiaanse zakenlieden gearresteerd. Volgens de site van het blad Sme gaat het om broers. Hun naam duikt op in de onvoltooide reportage van Jan Kuciak, die werd doodgeschoten. Een van hen wordt opgevoerd als vermoedelijk de belangrijkste man in een maffia-netwerk in Slowakije. Mogelijk is ook nog een neef van het duo opgepakt.

Politiecommissaris Tibor Gaspar wilde de identiteit van aangehouden personen niet prijsgeven, maar bevestigde dat het om personen gaat die in het laatste verhaal van Kuciak voorkomen. „En ja, we kunnen het bestempelen als een spoor naar Italië”.

Gaspar vertelde dat er meer arrestaties zullen volgen, in totaal mogelijk tien. Zijn rechercheurs hebben verscheidene huiszoekingen gedaan in het oosten van Slowakije in bedrijven en woningen van verdachten die door Kuciak zijn genoemd.

De 27-jarige journalist en zijn verloofde Martina Kusnirova werden zondagnacht dood aangetroffen in hun huis in Velka Maca, een dorp in het westen van het land. De politie sprak van een executie met schoten door het hoofd en borst. Kuciak schreef onder meer over politiek gekonkel en winstbejag. Bij zijn onderzoek is hij mogelijk gestuit op banden van maffiaclans met Slowaakse politici en regeringsfunctionarissen.

Zijn niet afgemaakte verhaal is gepubliceerd in een aantal Slowaakse media en in vertaling in het Duitse blad Die Welt. De Italiaanse ondernemers zouden betrekkingen onderhouden met de Calabrische maffia, de ’Ndrangheta. In Slowakije waren ze gespecialiseerd in belastingfraude en misbruik van Europese subsidies.