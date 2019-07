Arrestaties na mislukte staatsgreep Soedan

De autoriteiten in Soedan meldden donderdag dat een staatsgreep is verijdeld. In de uren daarna zijn 17 mensen aangehouden, 13 van hen hebben een hoge rang in het leger. Meer arrestaties worden niet uitgesloten, meldt het defensiecomité van het land.

De couppoging vond plaats kort voordat de militaire overgangsraad het akkoord om de macht te delen met de oppositie zou ondertekenen. Op dit moment regeert de militaire overgangsraad over Soedan. Die kwam aan de macht nadat in april president Omar al-Bashir werd gedwongen af te treden. Dat gebeurde na maandenlange protesten tegen zijn regime, door de oppositiegroepering.

Het leger heeft geen bewijs geleverd voor de mislukte staatsgreep. Wel was er meer leger aanwezig op strategische punten in hoofdstad Khartoem.

Het defensiecomité is onderdeel van de militaire raad. Ook tegen de militairen werd eerder gedemonstreerd. De bevolking eist dat burgers deel uitmaken van de overgangsregering en dat er snel verkiezingen komen.