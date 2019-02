Arrestaties na instorten flat Istanbul

De Turkse politie heeft vier mensen aangehouden in verband met het instorten van een flat in Istanbul waardoor 21 mensen om het leven kwamen. Onder de arrestanten is een bouwinspecteur van de gemeente.

De aangehouden personen wordt doodslag door nalatigheid ten laste gelegd. De gouverneur van Istanbul en de minister van Milieu en Stadsuitbreiding hebben inmiddels verklaard dat de drie bovenste verdiepingen van het gebouw zonder toestemming waren toegevoegd.

Na de ramp zijn in Istanbul en andere steden flatgebouwen ontruimd. Het zonder toestemming bouwen van extra verdiepingen is een probleem in Istanbul. Omdat de stad in een aardbevingsgebied ligt, is die praktijk extra gevaarlijk.