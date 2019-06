Arrestaties na fatale brand Indonesië

De Indonesische politie heeft twee mensen gearresteerd in verband met de ontploffing en brand in een aanstekerfabriek in de omgeving van de stad Medan. Daardoor vielen zeker dertig doden.

Bij de arrestanten gaat het om een manager en de eigenaar van de fabriek in het dorp Sambirejo op Sumatra. Volgens de lokale politie worden zij ondervraagd omdat zij mogelijk nalatig zijn geweest.

De brand ontstond nadat een test van een van de medewerkers mislukte. Daarbij explodeerde een aansteker waarna de werknemer het brandende apparaat in paniek per ongeluk in een stapel aanstekers wierp die klaar waren om te worden ingepakt. Daarna volgde een grote explosie.

Slachtoffers konden niet wegkomen omdat de voordeur op slot was en het vuur razendsnel om zich heen greep.