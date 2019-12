Arrestaties na explosie in Slowaakse flat

De Slowaakse politie heeft drie mensen opgepakt voor het in gevaar brengen van de openbare veiligheid na de explosie in een flatgebouw vrijdag in de stad Presov. Dat meldde een politiewoordvoerder zondag. Zeker zeven mensen kwamen daarbij om het leven, veertig anderen raakten gewond.

De oorzaak is vermoedelijk een lek in een gasleiding. Een aantal dagen voor de explosie waren er werkzaamheden in het gebouw. De arrestanten zijn vermoedelijk medewerkers van bouwbedrijven die verantwoordelijk waren voor de werkzaamheden. De politie zei tegen persbureau TASR dat zij later met meer informatie komt.

Na de explosie brak brand uit in de bovenste vijf verdiepingen van het twaalf etages tellende gebouw. Een persoon wordt nog vermist. Eerder sprak de politie van elf doden, maar dat werd later bijgesteld.