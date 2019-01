Arrestaties na explosie AfD-kantoor

De Duitse politie heeft drie verdachten opgepakt in verband met de explosie donderdagavond voor het partijkantoor van de rechts-populistische AfD in de Duitse stad Döbeln. Dat heeft de bondsstaat Saksen, waarin Döbeln ligt, vrijdag bekendgemaakt.

Volgens de politie ontplofte een onbekende substantie. Niemand raakte gewond. Het gebouw, een naastgelegen pand en twee geparkeerde busjes raakten beschadigd.

Een speciale eenheid die zich bezighoudt met politiek gemotiveerde criminaliteit en terrorisme wist al snel na onderzoek drie Duitse verdachten van 29, 32 en 50 jaar oud, op te pakken. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het incident in de stad, die ligt tussen Leipzig en Dresden.

In de afgelopen weken is een toename van politiek gemotiveerde aanvallen op AfD-kantoren in Saksen waargenomen. Het gaat hierbij vooral om schade aan de gebouwen. De aanslag op het AfD-kantoor in Döbeln is een uitzondering, aangezien de explosie ook mensen had kunnen treffen, meldt de bondsstaat.