Arrestaties na dood tieners bij Britse disco

De politie heeft arrestaties verricht na de dood van drie tieners in Noord-Ierland. De slachtoffers stonden met honderden andere mensen te wachten bij een disco in een hotel en raakten vermoedelijk in de verdrukking. Het is volgens de politie een wonder dat niet meer doden zijn gevallen, bericht de krant The Belfast Telegraph.

De politie heeft inmiddels de eigenaar van het hotel en een uitsmijter opgepakt. „Ik denk dat we geluk hebben, als dat het juiste woord is onder deze omstandigheden, dat sprake is van drie doden”, zei een politiefunctionaris. Er hadden zich mogelijk vierhonderd mensen verzameld bij het hotel in Cookstown.

Een getuige vertelde de krant dat zondag bij het hotel sprake was van chaotische toestanden. Door het geduw kwamen wachtende mensen ten val. „Normaliter zouden de uitsmijters dan ingrijpen om ons weer in een rij te krijgen, maar ik denk dat zij op dat moment niet inzagen hoe ernstig het was.”

In Noord-Ierland is geschokt gereageerd op de dood van de jongeren van 16 en 17 jaar. Op meerdere plaatsen zijn condoleanceregisters geopend. Daar kwamen na de tragedie veel mensen op af.