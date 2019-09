Arrestaties na dood baby’s in Algerije

De Algerijnse autoriteiten hebben zeven mensen opgepakt na een brand in een ziekenhuis. Daarbij kwamen acht baby’s om het leven, bericht staatspersbureau APS.

De brand brak dinsdag uit in een ziekenhuis in het oosten van het land. Sommige zuigelingen overleden aan brandwonden, andere doordat ze rook hadden ingeademd. In de instelling was in mei vorig jaar ook al brand uitgebroken. Toen vielen geen slachtoffers.

Aanklagers gaven woensdag opdracht zes mensen op te pakken. Het gaat onder meer om het hoofd van het ziekenhuis en andere topmedewerkers. Een dag later zou ook nog een Cubaanse verpleegkundige zijn gearresteerd op verdenking van „nalatigheid en dood door schuld”.