Arrestaties na contractbreuk huurmoordenaar

De Madrileense politie heeft een moeder en een dochter gearresteerd en beschuldigd van het beramen van een moord. De aanklacht is geen gevolg van een langdurig politieonderzoek, maar van de klacht van de twee op een politiebureau over de oplichterij van de ingehuurde moordenaar. Die heeft het zwart op wit gestelde contract voor de moord niet nageleefd, terwijl daar wel al een voorschot van 7000 euro voor was betaald.

De krant El País berichtte dat deze nep-‘sicario’ ook is aangehouden. Het is de vriend van de 20-jarige dochter; het hele plan zou van hem afkomstig zijn. Hij deed zich voor als topman bij een geheime dienst die bijzonder veel kon ritselen en voor geld de moord op de ex-vriend van de moeder zou kunnen regelen.

De 52-jarige moeder zou door haar ex-vriend voor 60.000 euro zijn opgelicht. Om dit te wreken zou de ‘geheim agent’ en vriend van de dochter de man opsporen, hem dwingen organen af te staan of hem vermoorden en de organen verkopen. Die verkoop zou de enorme financiële tegenvaller voor de moeder helemaal compenseren. Het drietal stelde de afspraken in detail op schrift. Toen de vastgestelde termijn voor de opdracht verstreek en het beoogde slachtoffer geen haar gekrent was, wendden moeder en dochter zich tot de politie.