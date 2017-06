Arrestaties na aanslagen Teheran

Iraanse autoriteiten hebben twee arrestaties verricht na de terroristische aanslagen deze week in Teheran. „De verdachten worden nadrukkelijk in verband gebracht met terrorisme”, aldus het Iraanse ministerie van Justitie. De verdachten werden gearresteerd in Kermanshah, een stad in het westen van Iran. Volgens het ministerie zijn bovendien enkele terroristische cellen ontmanteld.

Bij de twee aanslagen woensdag op het Iraanse parlementsgebouw en het mausoleum van ayatollah Khomeini kwamen zeventien mensen om het leven.

Van de acht aanvallers die de twee plekken bestormden, waren er vijf afkomstig uit Iran. Zij vochten eerder voor de terreurorganisatie Islamitische Staat in Syrië en Irak. IS eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen.