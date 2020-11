Arrestaties in Zwitserland na islamitische terreuraanslag Wenen

Na de islamitische terreuraanslag in Wenen zijn in Zwitserland twee verdachten aangehouden. De twee Zwitsers (18 en 24 jaar) werden in samenwerking met de Oostenrijkse autoriteiten opgepakt in Winterthur, niet ver van Zürich.

Eerder waren al veertien mogelijke betrokkenen in Oostenrijk gearresteerd. De aanslagpleger zelf werd doodgeschoten door de politie.

De dader stamt uit de Albanese moslimminderheid in Noord-Macedonië. De 20-jarige man werd in de buurt van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen geboren maar op de Balkan liggen zijn wortels. Hij had behalve een Oostenrijks ook een Noord-Macedonisch paspoort.

De terrorist schoot vier personen, onder wie een Duitse, dood in de buurt van een synagoge in de binnenstad van Wenen. Ruim twintig personen raakten gewond.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben informatie gevraagd van hun Noord-Macedonische collega’s. De dader was aanhanger van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) net als enkele honderden andere moslims van de Balkan die zich rond 2014 bij IS aansloten.