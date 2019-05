Arrestaties in Tunesië om handel bloedkoraal

De Tunesische autoriteiten hebben voor 2 miljoen euro aan illegaal opgedoken bloedkoraal in beslag genomen. Tien mensen zijn opgepakt, onder wie twee Spanjaarden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van de gewilde koraalsoort.

De autoriteiten namen in totaal 671 kilo bloedkoraal in beslag. Het is de eerste keer dat zo’n grote hoeveelheid is aangetroffen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De koraalsoort mag in Tunesië niet zomaar worden opgedoken.

De opgepakte Spanjaarden werken voor een internationaal import- en exportbedrijf. Dat zou zich stiekem bezighouden met illegale koraalhandel, zegt de woordvoerder. De andere verdachten komen uit Tunesië en Algerije.