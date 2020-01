Arrestaties in Iran in verband met crash Boeing

In Iran zijn arrestaties verricht van mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij het per ongeluk neerhalen van het Oekraïens passagiersvliegtuig vorige week. Dat meldt een Iraanse justitiewoordvoerder. Over het aantal arrestanten en hun identiteit zijn geen mededelingen gedaan.

De Iraanse president Hassan Rohani zei op de Iraanse televisie dat „één persoon niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor de vliegtuigcrash”. Hij herhaalde dat de alle betrokkenen zullen worden gestraft. Rohani noemde de ramp „een onvergeeflijke fout”.