Arrestaties in grote Duitse kindermisbruikzaak

De Duitse politie heeft elf mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een grote landelijke kindermisbruikzaak. De zaak kwam aan het licht na onderzoek door de politie van Münster.

De politie heeft ook drie kinderen als slachtoffer geïdentificeerd. Zij zijn 5, 10 en 12 jaar oud.

Van de elf verdachten zitten zes mannen en een vrouw nog in voorlopige hechtenis. De hoofdverdachte is een 27-jarige man uit Münster. Daarnaast zijn de moeder van de man uit Münster en mannen uit Staufenberg, Hannover, Schorfheide, Kassel en Keulen gearresteerd.

De hoofdverdachte is een IT-specialist. Onderzoekers hebben grote hoeveelheden gegevensdragers gevonden die op een zeer professionele manier waren gecodeerd, zei hoofdinspecteur Joachim Poll zaterdag in Münster. De onderzoekers zijn er nog niet in geslaagd om alle gegevens te ontcijferen. Poll sprak van uitgebreide, lastige onderzoeken waarbij veel technologie betrokken is. De 27-jarige uit Münster werkte als IT’er op een landbouwbedrijf in het district Coesfeld.

In de kelder van de hoofdverdachte vond de politie een volledig uitgeruste serverruimte. Volgens de eerste bevindingen is het opslagvolume van de in beslag genomen gegevens meer dan 500 terabytes. Poll sprak over een paar honderd gevonden bewijsstukken.