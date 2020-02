Arrestaties in Duits onderzoek naar rechtse terreurgroep

De Duitse autoriteiten hebben leden opgepakt van een rechts-extremistische groep die wordt verdacht van het voorbereiden van aanslagen. Het zou de bedoeling zijn geweest om „politici, asielzoekers en moslims” aan te vallen en zo „burgeroorlogachtige toestanden” te creëren, meldt de Duitse justitie vrijdag.

De politie deed invallen op dertien locaties, onder meer in Noord-Rijnland-Westfalen, Beieren en Baden-Württemberg. Agenten arresteerden vier hoofdverdachten en acht vermeende handlangers, die bijvoorbeeld geld of wapens hadden toegezegd of wilden helpen bij aanslagen. Het gaat in alle gevallen om Duitse mannen.

De mannen worden vrijdag of zaterdag voorgeleid. Dan wordt besloten of ze langer blijven vastzitten.