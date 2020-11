Arrestaties en huiszoeking wegens terreuraanslag Wenen

De Oostenrijkse politie heeft meerdere arrestaties verricht en een huiszoeking uitgevoerd in verband met de terreuraanslag in Wenen. Dat meldt het Oostenrijkse persbureau APA. Bij de aanslag maandagavond kwamen vier mensen om het leven en raakten vijftien mensen gewond, een van de daders werd later doodgeschoten door de politie.

De politie viel onder meer in bij het huis van de gedode aanslagpleger. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet bekendgemaakt.

wien

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer zei maandag dat er duizend extra agenten zijn ingezet om de inwoners van de stad weer een veilig gevoel te geven. „We hebben gisteren een aanslag ervaren van een islamitische terrorist. Dit is een situatie waar wij al decennia niet meer mee te maken hebben gehad.”

Schutters vielen op zes locaties in de stad aan. Volgens getuigen werd bij cafés en restaurants naar binnen geschoten. Veel inwoners van Wenen hadden besloten nog een keer de horeca te bezoeken voor de lockdown vanwege het coronavirus.

Nehammer herhaalde de oproep van de politie om te blijven waar je bent en niet naar buiten te gaan.