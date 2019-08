Arrestaties en gewonden rond G7-top

Bij botsingen tussen betogers en ordetroepen in de plaats Urrugne in het zuidwesten van Frankrijk zijn zeventien personen aangehouden. Het geweld houdt verband met de top van de G7 die vanaf zaterdag plaatsheeft in badplaats Biarritz. Vier agenten raakten licht gewond. Kort na 22.00 uur was de rust weergekeerd, aldus de politie.

De leiders van Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, de Verenigde Staten, Canada, Japan (G7) en de Europese Unie spreken in de Franse badplaats met elkaar over onder andere handel, globalisering, klimaat en sociale ongelijkheid in de wereld.