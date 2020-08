Arrestaties bij rellen rond ontruiming Berlijnse kroeg

Bij ongeregeldheden in de aanloop naar een ontruiming van een kroeg in Berlijn zijn in de nacht van donderdag op vrijdag volgens de politie veertig mensen gearresteerd. De brandweer is in actie geweest om brandende barricades bij het pand te blussen.

De ontruiming van het pand in de Hermannstrasse in de wijk Neukölln staat voor vrijdagochtend op het programma. Het café Syndikat is een verzamelplaats voor links-radicalen. Afgelopen weekeinde waren er al rellen rond de kroeg waarbij naar schatting 2000 mensen tegen de sluiting betoogden.